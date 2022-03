Arboria : Ein neues Viertel im Herzen von Differdingen

DIFFERDINGEN - Wohnungen für 1 500 Personen, ein Park und ein Einkaufszentrum wird das neue Viertel Arboria umfassen. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange.

Auf dem 8,5 Hektar großen ehemaligen Drahtseilbahn-Plateau entsteht derzeit ein neues Wohn- und Geschäftsviertel: Arboria. Es wird das Stadtzentrum Differdingen, Fousbann und Oberkorn miteinander verbinden. Beim Stadtviertel wird auf nachhaltige Entwicklung gesetzt: Der «Parc de la Chiers» entsteht als erstes. So wird der fünf Hektar große Grünstreifen, durch den sich ein renaturierter Bach schlängeln wird, Anfang Juli eröffnet. Differdingen wird dies 1,5 Millionen Euro kosten.

Zeitgleich wird der Bau des ersten Wohnkomplexes starten, der 104 Wohnungen umfasst. 82 der Einheiten sind bereits verkauft, was unter anderem auf ihre Energie-Effizienz und die konkurrenzfähigen Verkaufspreise zurückzuführen ist. So kostet der Quadratmeter 2700 Euro und somit deutlich weniger als für vergleichbare Objekte in Differdingen, bei denen der Preis zwischen 3 800 und 4 100 Euro pro Quadratmeter liegen kann.