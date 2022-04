Ukrainisches Haus in Strassen – «Ein Ort, wo sie ganz einfach Kinder sein können»

Langsam findet Sasha wieder Gefallen an den kleinen Dingen ihres Kinderalltags. Durch den Krieg und die Flucht war dem Mädchen die Sorglosigkeit abhanden gekommen. Die Neunjährige verließ Kiew vor fast 14 Tagen, wie sie in einem für ihr Alter fast perfekten Englisch erklärt. Wie sie nehmen etwa 20 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die ganze Woche über an den Aktivitäten im Ukrainischen Haus in Strassen teil, das die Gemeinde am 10. März für die Geflüchteten geöffnet hat.