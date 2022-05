Vonn, Williams, Brady und Co. : Ein Promi nach dem anderen – diese VIPs werden den Miami-GP aufmischen

Zum ersten Mal wird am Sonntag in Miami ein Formel-1-GP ausgetragen. Der Hype ist gigantisch um das Rennen in der Millionenmetropole.

Martin Garrix und viele weitere Musiker werden in Miami beim GP zu sehen sein.

In der Formel 1 kommt es am Sonntag zu einer Premiere. Auf einer temporären Strecke in Miami kämpfen die Fahrer um den Sieg (21.30 Uhr, live im Ticker). In angeblich nur 40 Minuten waren die sündhaft teuren Tickets für das Rennen am Sonntag ausverkauft. Für einen Sitzplatz konnte man gut und gerne 14’000 Franken ausgeben.

Sündhaft teuer? Das hört sich nach dem idealen Plätzchen für die Stars und Sternchen der USA an. Wer schon einmal in Miami war, der weiß: Unglaublich viele VIPs besitzen eine Villa direkt am Meer. Doch wen davon wird man beim Miami GP antreffen? Der Journalist Adam Stern hat eine Liste veröffentlicht, die eine Auswahl der Promis zeigt.

Musiker, Sportler und mehr

Laut Stern werden die beiden Basketball-Legenden LeBron James und Michael Jordan vor Ort sein. AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly teilte bereits ein Bild mit Jordan. Dazu kommt Football-Superstar Tom Brady, mit dem sich Mercedes-Fahrer Hamilton übrigens in dieser Woche zum Promi-Golf getroffen hat.

Aber auch andere aktive und ehemalige Sportler sind in Miami, die Williams-Schwester, David Beckham oder auch Lindsay Vonn. Die frühere Weltklasse-Athletin schreibt unter ein Bikini-Foto auf Instgram: «Ich freue mich riesig auf diese Woche. Viel harte Arbeit, aber die Belohnung am Ende ist ein Wochenende in der Formel 1! Kann es kaum erwarten.»

Jedes Team hat eine eigene VIP-Liste. Darunter sind auch Musiker wie Travis Scott, Martin Garrix, Snoop Dogg, Calvin Harris und Pharell Williams. Ebenfalls an der Rennstrecke wird Late-Night-Host James Corden sein.

«Ich habe noch nie ein Rennen gesehen, bei dem es so große Nachfrage von Sponsoren und so hohes Interesse von Promi-Gästen gab», sagte McLaren-Chef Zak Brown, der auf 20 Jahre im Motorsport verweisen kann. «Für mich fühlt sich das wie der Super Bowl an, das größte Ereignis im Jahr», sagte der 50 Jahre alte Amerikaner. Von Chef-Organisator Tom Garfinkel heißt es: «Auch Leute, die schon bei anderen Rennen waren, sollen denken: Das ist anders, das macht Spaß, das ist aufregend.»,

Doch warum gibt es mittlerweile so einen Formel-1-Hype in den USA? Mit ein Grund: Netflix und die Serie «Drive to survive». Die rasant geschnittene Doku zeichnet seit vier Jahren jede Saison in einer Staffel nach und hat der Königsklasse vor allem in den USA ein neues, junges Publikum verschafft.