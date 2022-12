Nach Brand: Ein schwerer Schlag für den «Wantermaart» in der Hauptstadt

1 / 19 Editpress/Fabrizio Pizzolante Editpress/Fabrizio Pizzolante Editpress/Fabrizio Pizzolante

Ein paar Schneeflocken hängen in der Luft und tanzen sehnsüchtig über einem völlig eingezäunten und von Polizeibändern umringten Platz an der «Gëlle Fra». Ein trauriger Anblick an einem kalten, grauen und trüben Sonntagmorgen, der auf eine unruhige Nacht folgte. Es war gegen 1.30 Uhr, als die Feuerwehr zu einem Brand in einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt ausrückte.

«Das Feuer ist am Stand der Familie Vandermaeren bei Jean-la-Gaufre ausgebrochen», bedauert Charel Hary, Präsident des nationalen Schaustellerverbands. Da die Chalets nah beieinander stehen, «hat es sich auf mehrere andere Stände ausgebreitet», erklärt Patrick Goldschmidt, Schöffe der Stadt Luxemburg. Zwei seien vollständig abgebrannt und zwei weitere teilweise zerstört, außerdem sei ein Baum abgebrannt. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand am Ort des Geschehens befand, gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Auf den ersten Blick kein krimineller Hintergrund

«Die Ursache des Brandes ist im Moment noch nicht klar», so Patrick Goldschmidt am Sonntag. Eine Untersuchung sei eingeleitet und wie bei einem Brand mit unbekannter Ursache üblich, die Staatsanwaltschaft informiert worden, erklärte die Polizei. Sie fügte hinzu, dass «die kriminaltechnische Polizei vor Ort war, um einen Bericht über den Ausbruch des Feuers zu erstellen». Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagnachmittag, dass es auf den ersten Blick keinen Verdacht auf Brandstiftung gebe.

Vor Ort wurden die Sonntagmorgenpassanten, von denen die meisten nichts von dem Brand wussten, am Eingang des Platzes weggeschickt. Als die traurige Nachricht bekannt wurde, herrschte Unverständnis und Ungläubigkeit. Mathieu aus Bettemburg grinste und war sich seiner Übertreibung bewusst: «Verdammt, der Tag ist ruiniert». Auch Françoise und Annick, zwei Freundinnen aus Mamer, die sich mit Freunden aus Lüttich getroffen haben, waren enttäuscht. «Das ist unser Lieblingsplatz, weil die Wurst dort über dem Holzfeuer gegrillt wird und der Glühwein sehr gut schmeckt.»

Viel los auf der Place d'Armes

«Schade. Das ist das erste Mal, dass so etwas passiert. Vor allem für die Kinder ist es schade, bedauert Ioanna aus Niederkerschen, bevor sie sich mit ihrer kleinen Tochter auf den Weg zum Bahnhof machte. Aber genauso wie Dylan, Jordan, Valentine und Chloé, vier Freunde aus Arlon, die in ihrem Elan auf dem Weg zur «Gëlle Fra» aufgehalten wurden, besuchen viele den Markt auf der Place d'Armes. Eine Angestellte an einem Stand mit süßen Leckereien stellte fest: «Ich habe heute Morgen über L'essentiel erfahren, was passiert ist. Es ist traurig, aber hier auf dem Place d'Armes herrscht großer Andrang».