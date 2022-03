Lorenz & Rankl Silver Falcon : Ein seltener Traumwagen aus Deutschland

Nur zwölf Exemplare wurden vom Sportwagen Silver Falcon produziert. Es war der Realität gewordene Traum von Friedrich Lorenz und Heiner Rankl.

In den Achtzigerjahren gab es nur noch wenige klassische Cabriolets, viele Autobauer waren dazu übergegangen, der Targa-Bauweise den Vorzug zu geben oder ganz geschlossene Wagen zu bauen. Es gab aber sehr wohl eine Kundschaft, die gerne ein richtig offenes Auto kaufen wollte. Dieser sollte Mitte der Achtzigerjahre mit einem exklusiven Automobil geholfen werden.

Dafür verantwortlich war Friedrich Peter Lorenz. Er wurde 1922 geboren. Im Alter von 31 Jahren begann er seine Karriere bei Ford in Köln. 1978 dachte er an eine Frühpensionierung, doch dann baute er ganz für sich privat in 1500 Stunden eine Cobra-Replica. Fortan träumte Lorenz vom eigenen Sportwagen und er hatte klare Vorstellungen, wie dieser auszusehen hatte.