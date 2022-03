In Luxemburg : Ein solides Jahr für die Versicherungen

LUXEMBURG – Für den luxemburgischen Versicherungssektor war 2016 ein sehr erfolgreiches Jahr – das besagen die aktuellen Zahlen der Aufsichtsbehörde.

Die Schadensversicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten profitierten vollumfänglich von einem Anstieg von plus 53,8 Prozent (Gewinn 172 Millionen Euro) und plus 55,9 Prozent (1,412 Milliarden Euro). «Ein Jahr 2016 ohne große Katastrophen», erkläre den Sprung in der Rückversicherung. Die Lebensversicherung stagnieren fast mit 0,4 Prozent (225 Millionen Euro).

Die Kommission stellt eine «relative Stabilität» bei den ausgegebenen Prämien fest: 34,641 Milliarden Euro (plus 1 Prozent) entsprechen fast den Zahlen aus dem Vorjahr. Nach der von Swiss Re veröffentlichten SIGMA-Studie, die von der Kommission zitiert wurde, erreichen die Luxemburger Lebensversicherer in Bezug auf die Prämien in Europa den zehnten Platz und weltweit den 21. Platz. Die Nicht-Lebensversicherer schaffen in Europa den 20. und in der Welt den 43. Platz.