Jean-Claude Juncker : «Ein Steuerdieb regiert Europa»

LUXEMBURG - Der neue Kommissionspräsident stößt auf geteiltes Echo in den europäischen Tageszeitungen. Doch die positiven Kommentare überwiegen.

«Die Kandidatur des ehemaligen Premierministers von Luxemburg, Juncker, hat kaum Begeisterung geweckt, auch nicht bei höhergestellten Eurokraten. Er ist das lebende Symbol all dessen, was in der EU heute überholt und nicht mehr aktuell ist, und auch (die deutsche Bundeskanzlerin) Angela Merkel war kaum beeindruckt von seinem Management der Euro-Krise.»“

«Juncker hat großen Eindruck bei den Schuldenländern gemacht, weil er ein großes Investitionsprogramm angekündigt hat und die Schuldenkontrollen lockern will. Ob das wirklich so umsetzbar ist, ist aber fraglich. In seiner Rede hat zeitweise auch Deutsch gesprochen und hat gesagt: 'Ich wechsle jetzt in die Sprache des Weltmeisters.' Das klingt ja versöhnlich und vielleicht ist das ja ein guter Start.»