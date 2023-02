Luxemburg : Ein Teil der Bahnstrecke im Norden steht still

ETTELBRÜCK – Zwischen Ettelbrück und Kautenbach verkehren aufgrund eines Zwischenfalls in Burden keine Züge in beide Richtungen.

In der Zwischenzeit wurden Ersatzbusse bereitgestellt, um die Fahrgäste weiter zu befördern.

Der Zugverkehr zwischen Ettelbrück und Kautenbach ist zum Stillstand gekommen, wie die CFL am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Zwischenfall, «der einen Einsatz der Rettungsdienste in Burden erforderte», führte zu einer vollständigen Unterbrechung des Zugverkehrs auf diesem Streckenabschnitt, und zwar in beiden Fahrtrichtungen.