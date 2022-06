Heftige Unwetter : Ein Todesopfer nach schweren Gewittern in Frankreich

Hagelkörner größer als Golfbälle, heftige Gewitter und sintflutartiger Regen: Ein schweres Unwetter ist über Frankreich gezogen und hat mindestens eine Person das Leben gekostet.

Bei Stürmen in weiten Teilen Frankreichs ist am Samstag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Stadtverwaltung im nordfranzösischen Rouen mitteilte, geriet dort eine Frau bei einer durch einen Sturm verursachten Sturzflut unter ein Auto und starb. In den südlichen Départements Landes und Gers richteten Hagelkörner, die größer als Golfbälle waren, Schäden an Weinbergen an, wie Behördenvertreter und Winzer mitteilten.