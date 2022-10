Italien : Ein Toter bei Messerattacke – Ex-Arsenal-Spieler verletzt

Ein Mann nimmt in einem Supermarkt in Mailand plötzlich ein Messer aus dem Regal und sticht auf Passanten ein. Ein Angestellter stirbt, weitere werden schwer verletzt. Unter den Opfern ist auch in Fußballprofi.

In Mailand ist es am Donnerstagabend in einen Einkaufszentrum zu einer Messerattacke gekommen. (Symbolbild)

Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und insgesamt sechs Personen verletzt, vier davon schwer. Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Donnerstagabend berichteten, wurden drei Opfer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.