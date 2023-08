Griechenland: Ein Toter nach Ausschreitungen kroatischer Fußballfans in Athen

Bei schweren Ausschreitungen kroatischer Fußballfans ist am Montagabend in Athen ein griechischer Fan ums Leben gekommen. Der junge Mann sei durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden und gestorben, berichtete am Dienstagmorgen der griechische Staatssender ERTnews unter Berufung auf die Polizei. Es habe 96 Festnahmen gegeben. Die kroatischen Fans waren demnach zum Spiel AEK Athen gegen Dinamo Zagreb der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation am Dienstagabend angereist.