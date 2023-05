Deutschland: Zwei Tote – Schüsse in Mercedes-Werk richteten sich gegen Teamleiter

1 / 3 In der Mercedes-Fabrik «Factory 56» sind am Donnerstag offenbar Schüsse gefallen. Eine Person wurde getötet. Screenshot/Google Maps Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch ein Sondereinsatzkommando ist vor Ort. (Symbolbild) IMAGO/Tim Oelbermann Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Sindelfingen. Screenshot/Google Maps

Nach den Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen ist ein zweiter Mann gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag weiter sagte, handelt es sich bei den Toten um zwei 44-Jährige. Zunächst war von einem Toten und einem Schwerverletzten berichtet worden. Die Schüssel fielen laut offizielen Angaben während der laufenden Produktion. Es seien am Donnerstagmorgen viele Mitarbeitende in der Halle gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Informationen zu einer Zahl der Zeugen lagen ihm zunächst nicht vor. Die Daten aller Mitarbeitenden aus der Halle seien festgestellt worden. Bevor die Zeugen befragt werden, sollten sie den Angaben nach psychologisch betreut werden.

Der Täter wurde festgenommen, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Es bestehe «keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr». Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Am Donnerstagmittag teilten die Beamten mit, dass es sich beim Schützen um einen 53-Jährigen handle. Dieser habe die Produktionshalle um etwa 7.45 Uhr betreten und das Feuer auf die 44-Jährigen eröffnet. Der Werksschutz habe den Mann noch in der Halle festgesetzt und der Polizei übergeben.

Mitarbeiter von externem Dienstleister

Mercedes-Benz hat sich zu dem Vorfall bestürzt gezeigt. «Die tragischen Nachrichten aus Sindelfingen haben uns zutiefst geschockt», sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort.» Die Opfer und der mutmaßliche Täter sind einer Mitteilung zufolge Mitarbeitende eines externen Dienstleisters. Darüber, um welche Firma es sich handelt, gab der Sprecher keine Auskunft.

Die Mitarbeiter in der betroffenen Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Donnerstagmorgen verlassen. «Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter», sagte der Sprecher. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei noch in Klärung. Auch wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, war zunächst unklar.

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns mit seiner mehr als hundertjährigen Geschichte das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter.

Schüsse in Teamleiter-Büros

Wie Mitarbeiter des Mercedes-Werks berichten, habe sich der Angriff gezielt gegen Teamleiter gerichtet. Die Schüsse seien im Bereich der Teamleiter-Büros gefallen – ob es sich bei den zwei Todesopfern um Teamleiter handelt, ist derzeit aber nicht klar.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisirt.