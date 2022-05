Rheinland-Pfalz : Ein Toter und ein Schwerstverletzter nach Frontalzusammenstoß

TAWERN – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B 51 zwischen Tawern und Konz (Landkreis Trier-Saarburg) ist am Donnerstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt.

Am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr sind nahe Trier zwei Autofahrer in Folge einer Frontalkollision schwer verunfallt. Das teilten die rheinland-pfälzischen Polizeibeamten am Donnerstag mit. Nach Angaben der Polizei sei eines der Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem anderen kollidiert.