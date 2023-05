England: Ein Toter und sieben Verletzte durch Stiche vor Disco

Beamte seien in der Nacht zum Sonntag in der südwestenglischen Stadt Bodmin über eine Auseinandersetzung informiert worden, teilte die Polizei mit.

Beamte seien in der Nacht zum Sonntag in der südwestenglischen Stadt Bodmin über eine Auseinandersetzung informiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe jemand ein Messer genutzt, mehrere Menschen hätten Stichwunden erlitten. Ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren sei am Tatort gestorben. Mehrere Frauen und Männer seien in Kliniken gebracht worden. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.