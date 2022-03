Schlecks auf Siegertreppchen : Ein Tour-Rekord für zwei Luxemburger

Trotz des verpassten Tour-Siegs knacken Andy und Fränk Schleck Rekorde: Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour stehen in Paris zwei Brüder zusammen auf dem Podium.

Andy und Fränk Schleck rahmen am Sonntag auf dem Podium auf der Pariser Prachtstraße Tour-Sieger Cadel Evans ein . Und nicht nur Großherzog Henri gratuliert den Brüdern zu einer erfolgreichen Tour de France.

Trotz des verpassten Tour-Siegs knacken die Luxemburger Radprofis so manchen Rekord. Als erstes Geschwisterpaar und als erstes Luxemburger Doppel stehen die beiden auf dem Podium.

Hinzu kommt ein Rekord, auf den Andy Schleck sicher gern verzichtet hätte: Noch nie wurde ein Radprofi bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt dreimal in Folge Zweiter.

Den noch vor knapp einer Woche vollmundig angekündigten Gesamtsieg verpasste der 26-Jährige aber - am vorletzten Tour-Tag musste er das Gelbe Trikot ausziehen. «Du hast es verdient», twitterte Schleck nach seiner Pleite im Zeitfahren in Richtung Tour-Sieger Cadel Evans.

Kurz zuvor waren sich die Brüder in Grenoble in den Armen gelegen. Umringt und bedrängt von Reportern und Fotografen war Andy von Fränk getröstet worden, als klar war, dass das Ziel der Schlecks und des neu um die beiden gegründeten Rennstalls Leopard-Trek verpasst war. 2009 und 2010 war Schleck nicht an Alberto Contador vorbeigekommen.



«Mit meinem Seelenverwandten Fränk auf dem Podium»