Luxemburg: Ein Verkehrskonzept für mehr Mobilität und weniger Autos

«Das Ziel ist es, die Probleme zu antizipieren, anstatt ihnen hinterherzulaufen», sagte der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten François Bausch (Déi Gréng), als er am Freitag den Nationalen Mobilitätsplan (PNM) bis 2035 vorgestellt hat. Das dicke Dokument von rund 200 Seiten ist eine umfassende Übersicht der Mobilität in Luxemburg für den nächsten 13 Jahre – mit neuen Konzepten und vielen konkreten Projekten, damit «es besser geht als heute – mit weniger Autos als heute».

«Wenn sich Luxemburg weiterhin so entwickelt, wie wir es erwarten, werden wir einen zusätzlichen Bedarf an Mobilität von 40 Prozent haben», sagt der Minister. Eine Steigerung des Mobilitätsbedarfs im Großherzogtum bis 2035 bedeute aber keinesfalls, «dass es 40 Prozent mehr Autos gibt», sagt der Minister. «Wir haben analysiert, was auf Landes- und grenzüberschreitender Ebene getan werden muss, um diese zusätzliche Nachfrage zu bewältigen, damit es besser funktioniert als heute, damit es weniger Autos gibt als heute».