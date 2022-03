Luxemburg : Ein Verletzter bei Chlorgasaustritt in Born

BORN – Am Montagmorgen kam es in Born zu einem Chlorgasaustritt bei dem eine Person verletzt wurde, wie das CIS Rosport mitteilt.

Am Montagmorgen wurde in Born bei einem Chlorgasaustritt eine Person, die das Gas eingeatmet hatte, verletzt. Das teilte das CIS Rosport am späten Dienstagabend mit.