PwC-Befragung : Ein Viertel der Arbeitnehmer ist bereit zu kündigen

LUXEMBURG – Unter den europäischen Ländern scheint Luxemburg am stärksten vom «Big Quit» betroffen zu sein, wie eine Befragung der Unternehmensberatung PwC ergeben hat.

Weltweit schätzen 20 Prozent der mehr als 52.000 von der Unternehmensberatung PwC befragten Personen die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zwölf Monaten den Arbeitgeber zu wechseln, als «sehr hoch» oder gar «extrem hoch» ein. Luxemburg liegt mit 25 Prozent an Arbeitnehmern, die sich vorstellen können im Laufe des Jahres kündigen zu können, sogar darüber. In Europa folgen die Dänen (22 Prozent) und Iren (21 Prozent). In Tchechien und Belgien sind mit 12 und 13 Prozent der Befragten die wenigsten bereit, ihren Arbeitgeber zu wechseln, dicht gefolgt von den Franzosen und Niederländern (je 15 Prozent).