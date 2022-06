Konjunktur in Luxemburg : «Ein Viertel der Einwohner lebt mit Ängsten»

Trotz des Abflauens der Pandemie haben 25 Prozent der Einwohner ein Gefühl der Angst, so das Statistikinstitut Statec. Zurückzuführen sei dies auch auf den Krieg in der Ukraine und die Inflation.

Seit sich die Coronalage entspannt hat, erlebt Luxemburg einen wirtschaftlichen Aufschwung, wie das Statistikinstitut Statec in seinem Bericht «PIBien-être 2021» feststellt. Die Arbeitslosenquote ist 2021 stark gesunken und nähert sich dem Niveau von vor zehn Jahren an. 2020 lag die Quote auf dem höchsten Stand seit 2010», so Statec. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage spiegele sich auch in der finanziellen Situation der Haushalte wieder, da diese nun seltener in einer prekären Situation seien».