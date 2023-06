Luxemburg: Ein Viertel der Opfer häuslicher Gewalt ist minderjährig

Das Problem der häuslichen Gewalt verliert in Luxemburg nicht an Aktualität. Der Jahresbericht des Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence (Komitee für die Zusammenarbeit von Fachpersonal im Bereich der Gewaltbekämpfung), der am heutigen Mittwoch vorgestellt wurde, liefert beunruhigende Zahlen zu einem Phänomen, das sich quer durch alle sozialen Schichten des Landes zieht. Im vergangenen Jahr schritt die Polizei 987 Mal wegen Gewalttaten ein, 2021 waren es noch 917 Fälle, was einem Anstieg von 7,2 Prozent entspricht.