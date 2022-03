Luxemburg – Ein Viertel der Schulabbrecher kehrt auf die Schulbank zurück

1736 Schülerinnen und Schüler haben in Luxemburg die Schule abgebrochen – ohne Abschluss. Dies entspricht einer Quote von 8,2 Prozent, wie aus den am Donnerstagmorgen vom Bildungsministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr (6,92 Prozent) stieg die Zahl zwar, bleibe aber etwa auf dem Niveau vor der Pandemie (8,15 Prozent im Schuljahr 2017/2018). Die Abbrecherquote bleibt damit unter 10 Prozent, was das Ministerium «zuversichtlich» stimme.