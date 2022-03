Luxembourg City Film Festival : Ein Virtual-Reality-Pavillon zum «Nachdenken»

LUXEMBURG – Zehn immersive Kunstwerke werden vom 3. bis 13. März im Rahmen des Luxembourg City Film Festivals in den Gewölbekellern von Neimënster zu sehen sein.

Zum fünften Mal in Folge wird der nationale Fonds zur Förderung der audiovisuellen Produktion vom 3. bis 13. März im Rahmen des Luxembourg City Film Festivals in den Gewölbekellern von Neimënster einen Pavillon anbieten, der der virtuellen Realität gewidmet ist. Der Eintritt wird gratis sein.

«Mit den zehn immersiven Werken wollen wir Botschaften vermitteln, um das Publikum zum Nachdenken über verschiedene gesellschaftliche Themen anzuregen», erklärt Guy Daleiden der Filmförderung Luxemburg. Ein Film wird sich beispielsweise mit dem Verschwinden einer Sprache befassen («Kasuda: Speak to Awaken»). In einem anderen Film geht es um die Gedanken eines Henkers, der abends nach Hause geht («We are at Home»).