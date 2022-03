Konzerttipps : Ein Wochenende frei von Weihnachtsstress

LUXEMBURG - Wer schon alle Geschenke für Weihnachten besorgt hat und sich nach etwas Ruhe sehnt, wird an diesem Wochenende bestens versorgt.

Die Deutschen Heaven Shall Burn sind die headliner beim festival Bang Your Head an diesem Freitag in der Kufa.

Metalfans kommen an diesem Freitag beim Festival «Bang Your Head» in der Kufa. Mehr als 300 Besucher werden erwartet. Viele bekannte Bands wie etwa die Deutschen von Heaven Shall Burn, Wacken oder Graspop haben sich angekündigt. Aber auch lokale Gruppen finden beim Festival ihren Platz.

Festival Bang Your Head 6, am Freitag um 19 Uhr in der KuFa in Esch. Tickets: 18/22 Euro

Im Exit07 spielt an diesem Freitag die schwedische Band The Field. Hinter diesem Namen verbirgt sich der Musiker Axel Willner, der mit seiner Elektro-Musik das Publikum in melancholische Stimmung versetzen kann. Sein neues Album, das im Oktober erschienen ist, heißt «Looping State of Mind»

The Field, am Freitag, um 21 Uhr im Exit07, Luxemburg-Stadt. Tickets: 12/15 Euro.

Wer auf Rock steht, kann am Samstag nach Amneville ins Galaxie kommen. Dort findet die 5. Ausgabe der Pop Rock Party statt. Dieses Jahr sind musikalische Nachwuchstalente Irma und Nadéah mit dabei. Auch der internationale Star Keziah Jones tritt auf.

Pop Rock Party 5, am Samstag, um 20 Uhr, im Galaxie, Amneville. Tickets: 25 Euro.