Luxemburg – Ein Zuhause, das sich den Bedürfnissen der Bewohner anpasst

«Wir bewegen uns auf eine immer komplexere Gesellschaft zu, mit immer mehr Menschen und möglicherweise Wasserknappheit oder Problemen mit der Abfallentsorgung. Deshalb brauchen wir wirklich ein Smart Home», sagt Jorge De Oliveira. Der CEO von Smart Cube bietet in der Handwerkskammer den Kurs «Ein Smart-Home entwerfen» an.

Die zwölfstündige Schulung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Handwerker, die mit der Planung und Installation von technischen Systemen in Wohn-, Verwaltungs- oder Geschäftsgebäuden zu tun haben. Nach dem Kurs seien die Teilnehmer in der Lage, die Machbarkeit eines Smart-Home zu analysieren und die wichtigsten technischen Komponenten zu verstehen, die in das System integriert werden müssen, erläutert die Handwerkskammer. Sie würden dann auch in der Lage sein, den Kunden zu beraten und ihm ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten.