Marcin Oleksy: Einbeiniger Pole stiehlt Brasilien-Star beim Tor des Jahres die Show

Neben der Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer, respektive Alexis Putellas zur Weltfußballerin wurde am Montagabend auch das schönste Tor des Jahres 2022 gewählt. Der Puskas-Award, in Anlehnung an den großen ungarischen Fußballer Ferenc Puskás, ging an den Polen Marcin Oleksy.