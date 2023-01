Luxemburg : Einbrecher bedrohen Hausbewohner mit Stichwaffe

BIVINGEN – Am frühen Samstagmorgen ist es in der Gemeinde Roeser zu einem gewalttätigen Einbruch gekommen, bei dem die Täter zwei Bewohner geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben.

Kurz nach 6 Uhr sind die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rue de la Forge in Bivingen am Samstagmorgen ausgeraubt worden, wie die Police Grand Ducale am Sonntag mitteilt. Die zwei Täter sollen an der Haustür geklingelt haben und, nachdem sie die Tür geöffnet bekommen haben, den Hausherrn und eine weitere Person unter Anwendung von Schlägen und Bedrohung mit einer Stichwaffe ausgeraubt haben. Sie ließen unter anderem einen Laptop, ein Mobiltelefon und Bargeld mitgehen. Die beiden Bewohner wurden leicht verletzt.