Luxemburg: Einbrecher halten Polizei auf Trab – ein Täter auf frischer Tat gestellt

In den vergangenen beiden Nächten ist es im Land zu mehreren Einbrüchen gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. In der Nacht auf Dienstag, den 11. April hätten Zeugen gegen 3 Uhr eine verdächtige Person gemeldet, die sich anscheinend gewaltsamen Zutritt zu einem Geschäft in der Avenue J.-F. Kennedy in Ettelbrück verschaffen wollte. Als die Beamten am vermutlichen Tatort eintrafen, konnten sie in den Innenräumen des Geschäfts einen Mann stellen, der sich dort bereits reichlich bedient hatte.

Von Dienstag auf Mittwoch kam es nach Angaben der Police Grand-Ducale zu einer Reihe weiterer Einbrüche, etwa in eine Wohnung in der Rue Jean Schoetter in Luxemburg-Merl, in Keller von Mehrfamilienhäusern in der Avenue du dix Septembre in Luxemburg-Belair sowie in der Rue des Girondins in Luxemburg-Hollerich. In Ehlingen seien Unbefugte in einen Baucontainer in der Rue du Centre eingedrungen. Doch damit nicht genug: Einbrüche wurden auch aus der Route d’Arlon in Bartringen, der Rue Anna Lindh in Mamer und der Rue Hugo Gernsback in Luxemburg-Kirchberg gemeldet.