Kaiserslautern: Einbrecher mit Hammer am Bett – 18-Jähriger verletzt

Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern einen 18 Jahre alten Mann in seiner Wohnung am Rücken verletzt und bestohlen. Der Einbrecher war mit einem Hammer bewaffnet und stand am Mittwochmorgen plötzlich neben dem Bett des Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Räuber mit dem Hammer ausholte, sei der gerade erst aufgewachte Mann aufgesprungen und aus der Wohnung geflohen. Dabei bekam er einen Schlag auf den Rücken und wurde verletzt.