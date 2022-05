Während «Let’s Dance»-Finale: Einbrecher räumen Mike Singers Villa leer

Mike Singer wollte am vergangenen Freitag mit seiner Freundin Sophie (21) das «Let’s Dance»-Finale in Köln genießen. Der Sänger war selbst Kandidat in der Show und tanzte an der Seite von Christina Luft (32), bevor die beiden im April ausschieden. Es hätte ein schöner Abend werden sollen, doch dann erfuhr der Sänger von einem Einbruch in seiner Villa.