Luxemburg : Einbrecher stehlen Waschmaschinen in Steinfort

STEINFORT – In der Nacht zum Freitag wurden aus einer Wohnresidenz in Steinfort drei Waschmaschinen und ein Trockner entwendet. Die Ermittlungen laufen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Steinfort in der Route d'Arlon zu einem eher ungewöhnlichen Einbruch. Wie L'essentiel berichtet wurde, sind aus einer Wohnresidenz nahe der Polizeiwache lediglich Waschmaschinen und Trockner gestohlen worden – die Wäsche hätten der oder die Täter da gelassen.