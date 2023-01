Luxemburg : Einbrecher stürzt bei Flucht fast fünf Meter in die Tiefe

LUXEMBURG/BONNEWEG – In der vergangenen Nacht ist ein Mann beim Versuch in eine Bar einzubrechen erwischt worden. Sein Fluchtversuch endete für den Tatverdächtigen mit einem Sturz in die Tiefe.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde von den Barbesetzern auf frischer Tat ertappt. Frank Rumpenhorst

In der Nacht auf Freitag ist der Versuch eines Langfingers in ein Lokal in der Rue de Bonnevoie in Bonneweg/Verlorenkost einzubrechen schmerzhaft geendet. Wie die Police Grand-Ducale am Nachmittag mitteilt, wurde der Mann von den beiden Barbesitzern auf frischer Tat ertappt, als er gegen drei Uhr morgens versuchte sich Eintritt in das Lokal zu verschaffen.

Nach Angaben der Polizei setzte der mutmaßliche Einbrecher für ein Fluchtmanöver an, welches allerdings ordentlich schief gegangen sei. Unweit des Tatorts – auf Höhe der Umgehungsstraße – sei der Mann während seines Versuchs zu entfliehen zwischen vier und fünf Meter tief gefallen. Dabei habe er Verletzungen davongetragen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet, so die Polizei.