Luxemburg : Einbrecher überrascht Bewohner im Schlafzimmer

Der Einbruch eines Mannes in Niederkorn ging offenbar gehörig in die Hose. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilt, ist ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Avenue de Liberté eingebrochen. Dabei habe dieser die Schränke seiner Opfer nach Diebesgut durchforstet. Nach Angaben der Behörden hat es den mutmaßlichen Dieb anschließend ins Schlafzimmer des Hauses verschlagen, wo er die Hausbewohner aus ihrem Schlaf riss.