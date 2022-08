Luxemburg : Einbrecher wird kurz nach der Tat gefasst

LUXEMBURG – Am heutigen Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in ein Zeitungs- und Tabakwarengeschäft eingebrochen. Wie die Polizei mittgeteilt hat, konnte der mutmaßliche Täter schon kurz nach der Tat gestellt werden.

Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, wurde ein Zeitungs- und Tabakwarengeschäft in der Hauptstadt am Donnerstagmorgen Opfer eines Einbruchs. Demnach konnten die Beamten eine tatverdächtige Person schon nach kurzer Zeit und in unmittelbarer Nähe zum Tatort festnehmen. Nach Angaben der Polizei, wies die Person mehrere frische Spuren auf, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnten.