Einbruchsopfer berichten: «In einer Woche wurde viermal bei uns eingebrochen»

Den Schock eines Einbruchs müssen gerade in der Sommer- und Urlaubszeit viele Menschen verkraften. So auch Christophe und seine Firma auf dem Verlorenkost in Bonneweg. «Seit vergangenem Freitag wurde bei uns viermal eingebrochen», berichtet er gegenüber L'essentiel. Das erste Fahrrad sei nachts, das zweite dann zusammen mit Wein und Anzügen am helllichten Tag aus dem Keller gestohlen worden. Die Täter habe er sogar weglaufen sehen.