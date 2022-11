Sicherheitsmaßnahmen: Einbruchszeit in Luxemburg – so schützt ihr euch

«Wir waren nicht zu Hause und ich bekam eine Meldung auf mein Handy, weil die Alarmanlage losging. Ich rief schnell Leute aus der Straße an. Die sahen wie zwei Frauen in einem Auto davonrasten». Am 1. November, mitten am Tag, wurde versucht bei Rita* in Contern einzubrechen. «Die Tür wurde mit Werkzeug beschädigt, aber sie wurden durch die Alarmanlage vertrieben.»