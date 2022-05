Als Priester ausgegeben: Eindringling verbringt Nacht in königlicher Kaserne und bekommt Frühstück

Hinter den königlichen Palastmauern dürfte es derzeit heftig brodeln. Der Grund: eine erneute Sicherheitslücke bei den Wachen. Einem fremden Mann, der sich als Priester ausgegeben hat, gelang es vergangenen Mittwoch, sich Zutritt in die Kaserne der Coldstream Guards zu erschleichen. Das berichtet jetzt unter anderem die « Daily Mail ». Die Unterkunft der Royal Guardsman, die an ihren roten Jacken und schwarzen Bärenfellmützen zu erkennen sind und eine zeremonielle Rolle als Beschützer von Windsor Castle und dem Buckingham-Palast spielen, liegt nur wenige Meter von Schloss Windsor entfernt.

Der britischen Zeitung zufolge soll der Fremde nicht nur eine Nacht neben den hochrangigen Beamten übernachtet haben, ihm wurde auch Essen und Trinken angeboten – und das, obwohl er keinen Ausweis vorzeigen konnte. «Dies ist eine außergewöhnliche Sicherheitsverletzung. Der Typ tauchte abends am Tor auf und sagte, sein Name sei Pater Cruise. Er behauptete, ein Freund von Padre Rev Matt Coles des Bataillons zu sein», berichtet eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung.

Offiziere genossen lustigen Abend mit dem Eindringling

Als der Schwindel aufflog, wurde die Polizei gerufen und der angebliche Priester wurde aus den Räumlichkeiten eskortiert. «Wir haben am Mittwoch um 9.20 Uhr einen Bericht über einen Eindringling in der Victoria Barracks in der Sheet Street in Windsor erhalten. Beamte kümmerten sich und entfernten den Eindringling aus der Kaserne. Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich», teilte ein Polizeisprecher von Thames Valley der «Daily Mail» mit. Die Queen selbst verbrachte zu diesem Zeitpunkt einige erholsame Tage in Sandringham.