Luxemburg: «Eine Bildschirmzeit von sieben Stunden ist alarmierend»

Wenn ein neues Jahr beginnt, ist das für den ein oder anderen Anlass für große Vorsätze – die mehr oder weniger gelingen. Regelmäßiger Sport, mit dem Rauchen aufhören oder weniger Süßigkeiten gehören zu den Klassikern. Mit dem Aufstieg digitaler Medien ist aber ein neuer Vorsatz hinzugekommen, der inzwischen häufiger geäußert wird: Weniger am Smartphone hängen. «Wenn ich sehe, dass meine Bildschirmzeit manchmal bei sechs oder sieben Stunden am Tag liegt, finde ich das alarmierend», erzählt uns Kévin, ein Sportler aus Luxemburg. Deshalb will er seine Zeit am Handy künftig reduzieren. «Ich werde die Zeit zum Lesen und für sinnvollere Dinge nutzen», so sein Plan.