Luxemburg: Eine Erhöhungen des Mindestlohns um 10 Prozent «ist dringend notwendig»

Viele Beschäftigte in Luxemburg haben Schwierigkeiten, am Monatsende über die Runden zu kommen.

Wenn ein Arbeitnehmer im Großherzogtum den hierzulande geltenden Mindestlohn erhält, entspricht das einem Monatslohn von 2.313,37 Euro brutto im Monat. Eine Summe die heutzutage kein «Garant für ein menschenwürdiges Leben» darstellt. Am heutigen Dienstag hat die Arbeitnehmerkammer vor einem Armutsrisiko, von dem ein Großteil der Arbeitnehmer in Luxemburg betroffen ist, gewarnt. Und das obwohl der hier geltende Mindestlohn der höchste unter den EU-Ländern ist.

Im Jahr 2020 bezogen mehr als 60.500 Personen den sozialen Mindestlohn was 14,6 Prozent aller Beschäftigten, Beamte ausgenommen, entspricht. «Wenn der Bruttomindestlohn bereits nahe an der Armutsrisikogrenze liegt, so ist er es nach den Abzügen (Netto) umso mehr», heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitnehmerkammer. «Der Mindestlohn reicht nicht aus, um die Ausgaben zu decken, die ein einfaches Überleben ermöglichen», fügt die OBGL-Präsidentin, Nora Back hinzu.