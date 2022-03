Krebsrisiko : Eine Flasche Wein ist so schlimm wie 10 Zigaretten

Nicht nur Zigaretten, auch Bier, Schnaps und Wein können Krebs verursachen. Forscher haben nun die Auswirkungen von Tabak und Alkohol verglichen.

Eine Flasche Wein pro Woche? Das tönt erst mal nicht nach viel. Doch gemessen an dem, was die Menge im Laufe der Jahre auslösen kann, sind wöchentlich 750 Milliliter vergorener Traubensaft doch eine Menge. Darauf lässt zumindest eine im Fachjournal «BMC Public Health» publizierte Studie schließen.

Wie viele Zigaretten man anstelle einer Flasche Wein trinken kann, hängt laut den Wissenschaftlern vom Geschlecht der Konsumenten ab: «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das ‹Zigarettenäquivalent› einer Flasche Wein für Männer fünf und für Frauen zehn Zigaretten pro Woche beträgt», so Hydes in einer Mitteilung der Hochschule .

Konkret heißt das: Wenn 1000 Männer und 1000 Frauen jeweils eine Flasche Wein pro Woche trinken, entwickeln zehn Männer und 14 Frauen irgendwann in ihrem Leben Krebs – aufgrund von Alkohol. Bei wöchentlich drei Flaschen Wein wären es 19 Männer und 36 Frauen, die Krebs entwickeln würden. Bei Männern scheint dieses Risiko in erster Linie mit Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes verbunden zu sein, bei Frauen dagegen vor allem mit Brustkrebs.

Insgesamt wird Alkohol mit sieben Arten von Krebs in Verbindung gebracht, darunter Brust-, Leber-, Speiseröhren-, Mund- und Darmkrebs. «Doch im Gegensatz zum Rauchen ist dies in der Öffentlichkeit nicht so bekannt», so Hydes in einem Blogbeitrag. Um das zu ändern und die von Alkohol ausgehende Gefahr bekannter zu machen, habe man den Vergleich mit Zigaretten gezogen.