Saarland : Eine Frau wird festgenommen, nachdem man sie neben einer Leiche gefunden hat

DILLINGEN/SAAR – Wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt die Polizei in Dillingen im Landkreis Saarlouis.

Eine 39 Jahre alte Frau soll einen 45-jährigen Mann getötet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau sei festgenommen worden. Sie sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Motiv und die genauen Hintergründe sind den Angaben zufolge noch unklar. Der Leichnam des Opfers sollte am Freitag obduziert werden.