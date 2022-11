Frisurwettbewerb: Eine Friseurin aus Belval stellt sich den Benelux-Experten

Margot Keiff ist eine der elf Benelux-Finalistinnen des Wettbewerbs «Style&Colour Trophy» von L'Oréal. Die Veranstaltung fand am 17. Oktober statt, der erste Teil wurde jedoch am Montag, den 28. November am frühen Abend exklusiv auf YouTube und Instagram ausgestrahlt. Margot, die einzige Vertreterin des Großherzogtums, stellte sich in der ersten Runde einer Jury aus drei Experten. Das Thema lautete «French Cut», mit Fokus auf Styling und Technik. Die vorgegebene Zeit von drei Stunden mussten sich die Teilnehmer und ihre Modells jeweils für Schnitt, Farbe und Styling aufteilen.

«French Cut bedeutet für mich, schön und glamourös zu sein, wie die Models auf dem Cover der Parisienne», sagt die junge Frau, die in einem Salon in Belval arbeitet. Auf technischer Ebene habe sie mit den Pastellfarben gespielt und beim Styling die Texturen gemischt. Um ein Maximum an Glanz zu erreichen, erklärt die 26-jährige Friseurin, die zum ersten Mal am Wettbewerb teilnimmt.

Nicht unter den Top drei

«Ich liebe es, mich selbst herauszufordern, ich hatte schon immer ein Problem mit meinem Selbstvertrauen», fügt sie hinzu und hofft, etwas bewirken zu können. Am Ende der Show am Montag gab die Jury ihre Top drei bekannt, für Margot war keine Platzierung dabei. Allerdings könne sich im zweiten Teil noch vieles ändern. In der nächsten Runde, die am 5. Dezember auf denselben Kanälen ausgestrahlt wird, werden Frisur, aber auch Make-up und Outfit bewertet