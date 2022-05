Luxemburg: Eine Gärtnerei, die Hoffnung für eine bessere Zukunft sät

«Die Gärtnerei soll ihnen als Sprungbrett dienen»

«Unsere Blumen dienen dazu, sie hier in Düdelingen auf den verschiedenen Inseln zu pflanzen, und unser Gemüse ist biologisch. Wir arbeiten mit organischen Töpfen. Seit einigen Jahren versorgen wir das Projekt ‹Dudel'mange› mit Lebensmitteln. Die Leute aus der Stadt können sich dort mit Gemüse versorgen. Wenn sie einen Salat mitnehmen, ersetzen wir ihn. Wir verteilen auch Samen oder Pflanzen an Schulen und Maison Relais, um den Kleinen zu zeigen, dass sie nicht im Supermarktregal wachsen», so Kauffmann weiter,

«Ziel ist, wieder in den Rhythmus zu kommen: morgens aufzustehen und pünktlich zu sein. Außerdem sollen sie ein Gefühl bekommen, wie weit sie körperlich in der Lage sind zu arbeiten. Manche schaffen es sehr gut, andere weniger. Auch Praktika in Unternehmen sind möglich. Hier sind es befristete Verträge mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Manche bleiben ein paar Tage, andere länger», so Mangini. Beim Gartenbau bleiben muss niemand, der nicht will. «Wenn sie in den Verkauf gehen wollen, werden wir ihnen dabei helfen». Wer es nicht schafft, auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren, dem kann die Gärtnerei dennoch helfen, seine persönlichen Probleme zu bewältigen und wieder in ein stabileres Leben zu finden.