Luxemburg – Eine Grippewelle zum Frühlingsanfang – «Das haben wir noch nie erlebt»

Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren hat es in Luxemburg keine richtige Grippewelle mehr gegeben – bis vor drei Wochen. Der Frühling ist so gut wie da und mit ihm die Influenza. «Das haben wir noch nie erlebt, das ist außergewöhnlich. Normalerweise brechen Grippeepidemien im Winter aus», so die Reaktion von Joël Mossong, Epidemiologe bei der Gesundheitsbehörde. In der letzten Woche wurden im ganzen Land bereits fast 500 Fälle festgestellt, «und die Zahl könnte noch weiter steigen», sagt der Experte. Am stärksten betroffen seien Kinder unter zehn Jahren.