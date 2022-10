Luxemburg : Eine Gruppe gewalttätiger Teenager wurde festgenommen

Am Mittwoch waren Ermittlungen eingeleitet worden, nachdem am späten Nachmittag in Kayl und Esch-Alzette ein gewalttätiger Raubüberfall und ein weiterer Raubversuch sowie Drohungen gemeldet worden waren.

Die Arbeit der Polizei führte zu einer Gruppe von Personen, die festgenommen wurden. «Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen minderjährig waren», erklärte die Staatsanwaltschaft in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung, ohne weitere Details zu ihren Profilen. Vier Personen wurden in das staatliche sozialpädagogische Zentrum in Dreiborn eingewiesen, eine in die geschlossene Abteilung, die anderen drei in den halboffenen Teil.