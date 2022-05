Luxemburg: Eine Haftstrafe «ist immer ein Misserfolg»

Editpress

Die Abgeordneten der Chamber in Luxemburg werden am Mittwochnachmittag in der Plenarsitzung über Alternativen zu Gefängnisstrafen debattieren. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Charles Margue (Déi Gréng), will Alternativen zu Haftstrafen aufzeigen, die das Gefängnis in Schrassig, das an seine Grenzen stoße, entlaste und gleichzeitig eine Resozialisierung der Gefangenen erleichtern könnte.

Zwar schlage das Gesetz von 2018 über die «Reform des Strafvollzugs» Alternativen vor, findet Léon Gloden (CSV), «diese werden aber nicht in dem Maße genutzt wie man sich das damals vorgestellt hat». Er sei der Ansicht, dass die unzureichende Nutzung des Gesetzes auf eine «fehlende klare Leitlinie» zurückzuführen sei. Außerdem dränge ihn die Frage, wie das Gefängnis in Schrassig genutzt werden soll, wenn das neue Gefängnis in Sanem eröffnet wird.