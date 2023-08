Sinead O’Connor: Eine irische Kleinstadt trauert um ihren Weltstar

Der Begräbniszug sollte am Dienstag an der Küste von Bray entlang ziehen. Die Familie hat Fans eingeladen, O’Connor dort die letzte Ehre zu erweisen. «Sinead liebte das Leben in Bray und die Menschen dort», hieß es in einer Erklärung. Der Trauerzug solle die Zuneigung der Menschen in der Gegend würdigen, die diese seit O’Connors Tod zum Ausdruck gebracht habe.