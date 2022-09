Luxemburg: Eine Jurastudentin schult Feuerwehrleute in Sachen häusliche Gewalt

Break the Cycle Asbl

«Feuerwehrleute werden regelmäßig mit Fällen von häuslicher Gewalt konfrontiert. Sehr oft sind sie die Ersten vor Ort. Sie wollen helfen, wissen aber oft nicht, wie sie reagieren sollen», erklärt Ioanna Bagia, Studentin im letzten Jahr ihres Masterstudiums in Rechtswissenschaften und Gründerin des Vereins Break The Cycle Luxembourg.

Durch das Projekt «Train the Trainers», das vom Ministerium für Gleichstellung von Frauen und Männern (MEGA) unterstützt und finanziert wird, organisiert der gemeinnützige Verein seit diesem Jahr Schulungen in den Einsatz- und Rettungszentren (CIS) des Landes. Damit soll das Bewusstsein für häusliche Gewalt geschärft und den Feuerwehrleuten Hilfsmittel mit auf den Weg gegeben werden, um besser mit solchen Situationen umgehen zu können.

Während ihres Studiums mit Diplom-Abschluss am King's College in London, interessiert sich die junge Frau für das Thema häusliche Gewalt und verfolgt mehrere Gerichtsverfahren. Daraufhin kommt sie auf die Idee, in Luxemburg etwas zu unternehmen. «Mehrere Dinge haben mich geprägt. Ich musste etwas gegen dieses Phänomen tun», sagt sie.