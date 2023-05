Für Superreiche: Eine Kugel von diesem Eis kostet 6200 Euro

So sieht das teuerste Glace der Welt aus.

In Europa kostet eine Kugel Eis meist zwischen 1.20 und zwei Euro . Weit in den Schatten stellt das dagegen der Preis des Eises mit Namen «Byakuya», das pro Portion schlappe 6696 Dollar kostet – umgerechnet rund 6200 Euro! Für das Eis , das aus dem Hause Cellato stammt, werden nur die allerfeinsten Zutaten verwendet, beispielsweise eine besondere Sorte weißen Trüffels, die im piemontesischen Alba (Italien) gesammelt wird. Allein diese Trüffelsorte ist eine wahre Kostbarkeit und mit über 15.000 Dollar bepreist.

Auch bei den restlichen Zutaten wird nicht gespart: So fand beispielsweise der italienische Hartkäse Parmigiano Reggiano Einzug in die Zutatenliste, was für Eis erst mal ungewöhnlich klingen mag. Ebenso wird die spezielle japanische Hefe-Art Sake für das kühle Edel-Dessert verwendet. Die Veredelung mit Blattgold gibt dem Eis noch den letzten Schliff. Vor dem Verzehr kann der liquide Genießer dann noch Trüffelöl über das Eis geben.