Biffy Clyro in der Rockhal: «Eine Liebesgeschichte mit Luxemburg»

Es ist einfach magisch, es zeigt uns, wie sehr wir die Bühne vermisst haben. Das ist unser Job seit wir 15 oder 16 Jahre alt waren, es ist alles was wir haben, uns das wegzunehmen war sehr hart. Es ist fantastisch, dass wir wieder die Reaktionen vom Publikum spüren dürfen.

Seit einem Jahr stehen Sie wieder auf der Bühne, was ist das für ein Gefühl?

Wie verlief ihre US-Tour im vergangenen Frühjahr?

Die Tour ging etwa vier bis fünf Wochen, es war eine echt große Tournee. Aber es war toll, wir waren an Orten an denen wir seit fünf Jahren nicht mehr waren. Wieder dort zu sein, war aufregend. Das Leben auf Tournee ist nicht einfach, die Strecken zwischen den Terminen können echt lang sein. Wenn man so viele Jahre von zu Hause weg ist, fühlt man sich älter.