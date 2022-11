Gesundheit: Eine luxemburgische App soll bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen

Ihre App ist eine Videokonferenzplattform, die es dem Arzt ermöglicht, die Vitalfunktionen der Patienten in Echtzeit am Bildschirm zu beobachten und die Intensität der Übung je nach Ziel anzupassen. Der Patient benötigt lediglich einen Computer oder ein Tablet und eine Internetverbindung und trägt außerdem ein Gerät zur Messung des Herzrhythmus.

Während am CHL unter der Aufsicht von Patrick Feiereisen, Assistent der Pflegedirektion, bereits klinische Studien laufen, ist das Projekt zudem Teil der 15 Start-ups, die für das Förderprogramm «Fit For Start» ausgewählt wurden, das vom Wirtschaftsministerium sowie von Luxinnovation verwaltet wird. «Wir glauben sehr an das Projekt, das sich hier, in Luxemburg entwickelt, sich jedoch schnell auf andere Länder ausweiten könnte», freut sich Dr. Iannillo.